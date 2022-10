Während Halloweenfeierlichkeiten in Südkorea Dutzende Menschen erleiden Herzstillstand

Südkoreas Präsident hat ein Notfallteam aktiviert, Krankenhausbetten sollen vorbereitet werden: In einem Partyviertel in Seoul kam es am Abend zu einem Unglück, offenbar drängten zu viele Menschen in eine enge Straße.