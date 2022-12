Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Seoul waren vor dem Luftwaffeneinsatz auf Wunsch des Militärs an den Flughäfen Incheon und Gimpo kurzzeitig die Abflüge ausgesetzt worden. Die Unterbrechung der Starts am Mittag habe etwa eine Stunde gedauert, sagte ein Vertreter des Ministeriums. Weitere Angaben machte er nicht.

2017 war eine nordkoreanische Drohne, die vermutlich auf Spionageeinsatz war, abgestürzt und auf einem Berg nahe der Grenze gefunden worden. Drei Jahre zuvor war eine nordkoreanische Drohne auf einer südkoreanischen Grenzinsel entdeckt worden.

Die Beziehungen zwischen Südkorea und dem weitgehend isolierten kommunistischen Nordkorea sind seit Jahrzehnten angespannt. Sie haben sich noch verschlechtert, weil der Norden in jüngerer Zeit ungewöhnlich häufig Raketen getestet hat und die neue konservative Regierung im Süden einen harten Kurs gegenüber dem Norden angekündigt hat. Auf die nordkoreanischen Raketentests haben Südkorea und sein Verbündeter USA verstärkt mit Militärmanövern reagiert. Nordkorea wertet solche Übungen als Vorbereitung für eine Invasion.