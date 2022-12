Kann Südkorea seinen Luftraum schützen? Das bezweifeln manche Beobachter wegen eines aktuellen Vorfalls. Als Nordkorea am Montag fünf Drohnen in den südkoreanischen Luftraum fliegen ließ, konnte die Flugabwehr kein einziges der Geräte abschießen. Es ist der erste Vorfall dieser Art seit 2017. Das Militär entschuldigt sich, der Präsident kritisiert die schlechte Ausrüstung – und will reagieren.