Im vergangenen September gab Präsident Yoon Suk-yeol zu, dass trotz der wirtschaftlichen Gründe allein finanzielle Hilfen nicht ausreichen, um das Problem zu beheben. Der Staat habe in den vergangenen 16 Jahren mehr als 200 Milliarden Dollar ausgegeben, um gegen das Schrumpfen der Bevölkerung anzukommen – ohne Erfolg.

Alleinerziehende Mütter noch immer verpönt

Laut CNN habe die Regierung zwar etwa den bezahlten Vaterschaftsurlaub verlängert und »Babygutscheine« für junge Eltern verteilt, doch Experten glauben, es brauche mehr: Sie führen Beispiele an wie die Unterstützung für Kinder nicht nur nach der Geburt oder eine weitreichende Veränderung bei sozialen Fragen. So seien alleinerziehende Mütter in der südkoreanischen Gesellschaft nach wie vor verpönt. Auch Paare in nicht-traditionellen Partnerschaften würden diskriminiert. Südkorea erkennt die gleichgeschlechtliche Ehe nicht an und erschwert Adoptionsprozesse für nicht verheiratete Paare.