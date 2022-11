Washington wies die Kritik aus Pjöngjang dagegen zurück. Die mehrtägigen Manöver in Südkorea seien lange vorbereitet gewesen und dienten der gemeinsamen Verteidigung, sagte dagegen ein Pentagon-Sprecher am Dienstag (Ortszeit).

Nordkoreanischer Test auch über Japan hinweg

Nordkorea hat sein Raketentestprogramm in den vergangenen Wochen trotz internationaler Verbote und anhaltender Kritik weiter fortgesetzt und in diesem Jahr bereits mehr als 50 Raketen abgefeuert. Bei den meisten Raketen handelt es sich um ballistische Raketen mit unterschiedlichen Reichweiten. Teils waren die Raketen in großer Höhe auch über das nahe Japan geflogen, bevor sie in den Pazifik einschlugen. Unter den Raketen am Mittwoch waren laut Angaben Südkoreas mindestens drei ballistische Flugkörper von kurzer Reichweite.