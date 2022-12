Angebliche Waffenlieferungen an russischen Söldner

Neben den Raketentests sorgte Nordkorea zuletzt auch mit angeblichen Waffenlieferungen an russische Kräfte für Schlagzeilen. Derzeit sollen etwa 50.000 Söldner der russischen »Wagner«-Kampfgruppe in der Ukraine stationiert sein. Diese kämpfen laut US-Einschätzungen auch mit nordkoreanischen Waffen.

Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, gab am Donnerstag an, dass »Nordkorea eine erste Waffenlieferung an Wagner abgeschlossen« habe – die Söldnergruppe habe dafür bezahlt. »Wir gehen davon aus, dass die Menge an Material, die an Wagner geliefert wurde, die Dynamik auf dem Schlachtfeld und in der Ukraine nicht verändern wird, aber wir sind auf jeden Fall besorgt, dass Nordkorea plant, mehr militärische Ausrüstung zu liefern.«