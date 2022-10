Unruhen nach Unfall Südkoreanische Rakete nach Fehlstart zu Boden gestürzt

Nur einen Tag zuvor hatte Nordkorea eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war. Mehr zu der neuen Provokation aus Pjöngjang – und wie sie Atomängste schürt – können Sie hier nachlesen .

Laut dem Generalstab in Seoul werde der US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan am Mittwoch in die Gewässer östlich von Südkorea zurückkehren, um den »festen Willen« der Verbündeten zu demonstrieren, den anhaltenden Provokationen und Drohungen des Nordens zu begegnen. Der Flugzeugträger hatte vergangene Woche an Übungen mit Südkorea und Japan teilgenommen.