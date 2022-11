Am 29. Oktober starben in einem Ausgehviertel der südkoreanischen Hauptstadt Seoul während der Halloween-Feierlichkeiten mehr als 150 Menschen in einem Massengedränge. In einer 3,2 Meter breiten und 40 Meter langen abschüssigen Seitengasse in Itaewon wurden zahlreiche Menschen eingeklemmt. Viele fielen zu Boden, erstickten, wurden zerquetscht oder totgetrampelt. Die Polizei in Seoul hat inzwischen Fehler eingeräumt, Politiker neue Regelungen für die Sicherheit bei Massenveranstaltungen versprochen.