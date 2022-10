Anwohner sollten Schutz suchen

Der staatliche japanische Rundfunksender NHK meldete, die Regierung in Tokio habe die Menschen in zwei nördlichen Regionen des Landes aufgefordert, Schutz zu suchen. Auch die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, der Raketenstart habe einen seltenen öffentlichen Raketenalarm ausgelöst: Damit seien die Bewohner der nordjapanischen Insel Hokaido und der Präfektur Aomori an der Nordspitze der japanischen Hauptinsel Honshu mit Warnmeldungen aufgefordert worden, Schutz in ihren Häusern zu suchen.