Zehn Tage soll sie dauern, der Feind in Nordkorea droht bereits: Südkorea und die USA haben am Montag ihre größte gemeinsame Militärübung seit fünf Jahren gestartet. Mit dem Manöver »Freedom Shield« (»Freiheitsschild«) reagieren Seoul und Washington nach eigenen Angaben auf das »veränderte Sicherheitsumfeld« in der Region.