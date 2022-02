Geburtenrückgang und Überalterung in Südkorea »Es ist leer hier, überall leer«

In keinem anderen Land ist die Geburtenrate so niedrig wie in Südkorea. Arbeitende Mütter haben es hier extrem schwer. Die Regierung will das mit einem Milliardenprogramm ändern – und stößt auf den Protest wütender Männer.