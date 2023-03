Besatzung von 1910 bis 1945 Südkorea will Opfer japanischer Zwangsarbeit selbst entschädigen

Außenminister Park Jin verkündete am Montag in Seoul Pläne, wonach Opfer von Zwangsarbeit über einen öffentlichen Topf entschädigt werden, in den private Spenden fließen sollen. »Wir müssen diesen Teufelskreis im nationalen Interesse und für das Volk durchbrechen«, sagte Park. Eigentlich hatte 2018 das Oberste Gericht Südkoreas japanische Firmen dazu verpflichtet, Entschädigungen zu zahlen. Dazu kam es jedoch nie.