Korruption der Behörden behindert Ermittlungen

Dass der Betrug so gut und teilweise unauffällig funktioniert, liegt den Berichten zufolge unter anderem an der Korruption der Behörden, vor allem in Kambodscha. Der dortige Innenminister Sar Kheng erklärte laut »Washington Post«, dass sein Ministerium eine landesweite Überprüfung aller in Kambodscha lebenden Ausländer einleiten wird. In den Provinzen Kandal und Preah Sihanoukville werde der Status von Menschen aus dem Ausland insbesondere in gemieteten Immobilien und Casinos geprüft.