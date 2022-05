Der Plan bietet den Inselstaaten auch die Aussicht auf ein Freihandelsabkommen mit Peking und Zugang zu Chinas riesigem Wirtschaftsmarkt. Die Volksrepublik würde hingegen nicht nur an der Polizeiausbildung beteiligt, sondern auch am Ausbau der Cybersicherheit. Zudem geht es um Aufträge für entscheidende Meereskartierungen und Ressourcenzugang. Der Plan wird wohl zur Diskussion stehen, wenn der chinesische Außenminister Wang Yi kommende Woche auf den Fidschi-Inseln zu einer Konferenz lädt.

»Zugang und Kontrolle über unsere Region zu erlangen«

In der Region sorgt der Entwurf allerdings teilweise für Unruhe. In einem deutlichen Brief an andere pazifische Regierungs- und Staatschefs warnte der Präsident von Mikronesien, David Panuelo, dass das Abkommen auf den ersten Blick »attraktiv« sei, aber China ermöglichen würde, »Zugang und Kontrolle über unsere Region zu erlangen«. Mikronesien ist seit Langem ein enger Partner der USA in der Region.