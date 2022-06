Auch Rotes Kreuz warnt vor Hungerkatastrophe

Das WFP braucht eigenen Angaben zufolge für dieses Jahr 426 Millionen Dollar (rund 407 Millionen Euro) für den Südsudan. Die Organisation wird überwiegend aus Staatskassen reicherer Länder finanziert.

Bereits im April hatte das internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor einer Hungerkatastrophe in Afrika gewarnt. Mehr als ein Viertel der Menschen auf dem Kontinent – insgesamt rund 346 Millionen – litten da bereits unter »alarmierendem« Hunger. »Die akute Situation der Lebensmittelunsicherheit in vielen Ländern, in denen wir arbeiten und in denen die Menschen bereits unter bewaffneten Konflikten leiden, kippt in eine echte Hungersnot«, sagte der Leiter der internationalen Einsätze des IKRK, Dominik Stillhart, vor Journalisten in Nairobi. Die »schreckliche« Notlage der Zivilbevölkerung in der Ukraine dürfe die weltweite Aufmerksamkeit nicht von anderen Krisen in Afrika ablenken.