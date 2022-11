Sie war eigentlich schon zurückgetreten, dann holte der neue britische Premier Rishi Sunak sie wieder als Innenministerin in sein Kabinett. Jetzt gibt es erneut Kritik an Suella Braverman.

Die Ministerin, die zum rechten Flügel der Konservativen gehört, hatte am Montag im Parlament gesagt: »Die Menschen in Großbritannien haben ein Recht darauf zu wissen, wem es ernst damit ist, die Invasion an unserer südlichen Küste zu stoppen und wem nicht.« Man müsse aufhören so zu tun, als ob es sich bei allen Ankommenden um Flüchtlinge in Not handele.