Sunak sieht keinen Verstoß

Sunak sprach nun ein Machtwort. »Meine Entscheidung ist, dass diese Dinge nicht gegen den ministeriellen Kodex verstießen«, schrieb Sunak in einem Brief an Braverman, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtetet. »Wie Sie erkannt haben, hätte man besser vorgehen können, um den Eindruck von Unredlichkeit zu vermeiden«, merkte der Premier jedoch an.

Braverman beteuerte in einem Brief an Sunak, sie habe die Versuche zum Schutz ihrer Privatsphäre und Sicherheit unternommen, diese aber nicht weiter verfolgt, nachdem ihr davon abgeraten worden sei. »Rückblickend, wenn ich vor einer ähnlichen Situation stehen würde, hätte ich einen anderen Lauf der Dinge gewählt«. Nie sei es ihr Ansinnen gewesen, einer Bestrafung zu entgehen.