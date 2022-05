Foto: US Department of Defense

Nach mehreren Suizidfällen haben mehr als 200 Besatzungsmitglieder den US-Flugzeugträger »George Washington« verlassen. In den vergangenen zwölf Monaten hatte es auf dem Schiff sieben Todesfälle gegeben, darunter vier Suizide, berichten US-Medien. Drei Besatzungsmitglieder hatten sich innerhalb einer einzigen Woche im vergangenen April das Leben genommen.

Der Flugzeugträger mit Nuklearantrieb befindet sich aktuell in einer Werft in Newport News im US-Bundesstaat Virginia, wo er einer mehrjährigen Wartung unterzogen wird. Aufgrund der Todesfälle der vergangenen Wochen traf Kapitän Brent Gaut die Entscheidung, den an Bord des Schiffes lebenden Matrosen die Möglichkeit zu geben, in andere Unterkünfte umziehen zu können, berichtet der US-Sender CNN.

So verließen vergangenen Montag mehr als 200 Seeleute das Schiff. Sie zogen in eine nahe gelegene Einrichtung der US-Marine ein. Laut CNN leben etwa 420 Matrosen während der Wartungsarbeiten an Bord des Schiffes, das über eine Vollbesatzung von bis zu 5000 Seeleuten verfügen kann. Die US-Marine untersucht die Vorfälle Wie es zu den wiederholten Fällen von Suizid kommen konnte, ist unklar. Die US-Marine hat zwei Untersuchungen zum Führungsklima an Bord des Schiffes eingeleitet, berichtet die CNN. Erste Ergebnisse werden bereits diese Woche erwartet. »Wir haben einen Ermittlungsoffizier damit beauftragt, dies zu untersuchen und wirklich die unmittelbare Ursache zu ermitteln. Gab es einen unmittelbaren Auslöser? Gab es eine Verbindung zwischen diesen Ereignissen? Ich gehe davon aus, dass der Bericht noch diese Woche veröffentlicht wird«, sagte Admiral John Meier, Kommandeur der »US Naval Air Force Atlantic«.

Aufgrund der Todesfälle hatte die demokratische Abgeordnete und Marineveteranin Elaine Luria vergangene Woche einen Brief an den Chef der US-Marine, Admiral Michael Gilday, geschrieben. Darin forderte sie sofortige Maßnahmen, um die Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten. »Jeder dieser Todesfälle ist eine Tragödie«, schrieb sie. Sie wies außerdem darauf hin, dass ihr Büro Beschwerden über die Lebensqualität und eine toxische Atmosphäre an Bord des Schiffes erhalten hatte.

