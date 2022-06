Eric Adams, Bürgermeister von New York City:

»Diese Entscheidung hat jeden Einzelnen von uns weniger sicher vor Waffengewalt gemacht.«

Wenige Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas mit 21 Todesopfern hat das höchste Gericht der USA das Waffenrecht nicht etwa verschärft, sondern gelockert. Nicht nur New Yorks Bürgermeister reagierte mit Unverständnis.

»Die Entscheidung ignoriert die erschütternde Waffengewalt, die jeden Tag nicht nur New York verschlingt, sondern unser ganzes Land. Das Urteil soll sich auf die Vergangenheit der Nation gründen, sagen sie. Aber es berücksichtigt nicht die Wirklichkeit von heute. Es ignoriert die Gegenwart und gefährdet damit unsere Zukunft.«

Der Supreme Court entschied, dass sechs Bundesstaaten, darunter New York, das verdeckte Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit nicht länger einschränken dürfen. Die konservative Mehrheit in dem neunköpfigen Gremium beruft sich auf den zweiten Verfassungszusatz der USA, der ein Grundrecht zum Tragen von Schusswaffen zur Selbstverteidigung vorsieht.

Joe Biden, US-Präsident:

»Ich finde, es ist eine schlechte Entscheidung. Ich glaube, es ist nicht sauber argumentiert. Ich bin enttäuscht.«

Immer wieder erschüttern Mehrfachmorde wie der von Texas die USA. 2018 tötete ein 19-Jähriger in einer Schule in Parkland 17 Menschen mit einem Sturmgewehr. David Hogg hat den Angriff damals überlebt. Seitdem engagiert er sich für schärfere Waffengesetze.

David Hogg auf einer Kundgebung:

»Jeder Amerikaner hat ein Recht darauf, nicht erschossen zu werden! Ein Recht auf Sicherheit!«

David Hogg, Aktivist für mehr Waffenkontrolle:

»45.000 Amerikaner sterben jedes Jahr durch Schusswaffen, das sieht nicht nach wohlgeordneten Verhältnissen aus. Deshalb ist das Urteil kein Sieg für den Zweiten Verfassungszusatz und verantwortungsbewusste Waffenbesitzer, die diesen Verfassungszusatz wirklich in Ehren halten. Das ist ein Sieg für Bösewichte mit Waffen und für die Waffenindustrie. Punkt.«

Wenige Stunden nach dem Gerichtsurteil erzielte der Senat einen historischen Kompromiss für mehr Waffenkontrolle. 15 Republikaner taten sich dafür mit den Demokraten zusammen. Hintergrund-Checks sollen demnach verhindern, dass Schusswaffen in die Hände gewaltbereiter Menschen geraten.

Allerdings sind in den USA bereits knapp 400 Millionen Schusswaffen in zivilem Besitz. 68 Millionen mehr, als das Land überhaupt Einwohner hat. Und das sind nur die offiziellen Zahlen.