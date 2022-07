In einer Rede hatte Prinz Harry das Jahr 2022 als »ein schmerzhaftes Jahr in einem schmerzhaften Jahrzehnt« bezeichnet, bevor er den Krieg in der Ukraine und »die Einschränkung der verfassungsmäßigen Rechte hier in den Vereinigten Staaten« erwähnte, was sich offenbar auf das Abtreibungsurteil bezog.

Alitos Anspielungen auf das Abtreibungsurteil, die während einer Rede über die Bedeutung der Religionsfreiheit fielen, wurden von den Zuhörern mit Gelächter quittiert.