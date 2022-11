Trumps Anwälte hatten am Montag beim Supreme Court in Washington einen entsprechenden Eilantrag gestellt, um eine Offenlegung der Dokumente durch die Steuerbehörde IRS zunächst zu stoppen. Ein Berufungsgericht in Washington hatte in der vergangenen Woche eigentlich den Weg für die Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen an den Ausschuss des Repräsentantenhauses ab Donnerstag freigemacht. Der Ex-Präsident hatte sich in den vergangenen Jahren bereits auf unteren Instanzen dagegen gewehrt.