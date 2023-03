Ein Gericht in der Hauptstadt Minsk hatte bereits am Freitag den 60-jährigen Menschenrechtsaktivisten Bjaljazki schuldig befunden, Proteste gegen die Regierung Lukaschenkos finanziert und Geld geschmuggelt zu haben. Er sitzt seit 2021 in Haft und bestreitet die Verwürfe. Unterstützer Tichanowskajas und Bjaljazki betrachten die Prozesse als Farce und politisch motiviert.