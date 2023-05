Die Wiederaufnahme in die etwa 20 Mitglieder umfassende Organisation solle »Schritt für Schritt« erfolgen, heißt es in einem dreiseitigen Beschluss. Konkrete Auflagen an die Regierung in Damaskus werden darin zunächst nicht gemacht. Arabische Medien hatten zuvor von Bedingungen berichtet, etwa mit Blick auf neue Gespräche mit der Opposition in Syrien, die Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien und die Eindämmung des Drogenschmuggels in benachbarte Länder. Solche oder ähnliche Bedingungen könnten aber noch folgen.

Erdbeben als politische Bühne

Eine politische Lösung sei der »einzige Weg« zu einer Einigung, sagte Ägyptens Außenminister Samih Schukri bei Eröffnung der Sitzung in Kairo. Eingriffe ausländischer Staaten hätten die Krise in Syrien verschärft. Die Hauptverantwortung für eine Lösung liege bei der Regierung in Damaskus. Diese kontrolliert mit Verbündeten inzwischen wieder etwa 70 Prozent des zersplitterten Bürgerkriegslandes.