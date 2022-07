Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hat am Freitag erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 die Provinz Aleppo besucht. In der gleichnamigen Stadt verschaffte er sich einen Eindruck von Reparaturarbeiten an einem der wichtigsten Wärmekraftwerke des Landes und besichtigte eine Wasserpumpstation, wie das Präsidialamt auf Telegram mitteilte.