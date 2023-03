Auslandsreisen sind für ihn selten geworden: Syriens Präsident Baschar al-Assad ist am Dienstagabend syrischen Angaben zufolge zu einem unangekündigten Besuch in der russischen Hauptstadt Moskau eingetroffen. Er will dort am Mittwoch auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin Gespräche führen, wie der Kreml und die syrische Staatsagentur Sana mitteilten. Der Ausbruch des Bürgerkriegs jährt sich an dem Tag zum zwölften Mal.