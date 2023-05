Die syrische Regierung kehrt langsam aus der internationalen Isolation zurück. Die Bundesregierung sieht nach der Rückkehr Syriens in die Arabische Liga jedoch noch keine Voraussetzungen für Schritte hin zu einer Normalisierung der diplomatischen Beziehungen. Auch die arabischen Staaten machten dies von einer nachhaltigen Lösung des Konflikts und einer Verbesserung der Lebensbedingungen in dem Land abhängig, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.