Mögliche Vergeltung für Bidens Luftangriffe

Bei den Angriffen könnte es sich um Vergeltungsschläge für Bidens Luftangriffe handeln – von mutmaßlich vom Iran unterstützten Kämpfern. US-Präsident Joe Biden hatte Luftangriffe in Syrien auf ein Munitionsdepot und andere Einrichtungen genehmigt, die von Gruppen genutzt werden, die mit dem Elitekorps der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) verbunden sind. Bei den Luftangriffen seien »Infrastruktureinrichtungen« von Milizen getroffen worden, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stünden, teilte ein Centcom-Sprecher mit. Der Iran hatte am Mittwoch jegliche Verbindung zu den am Dienstag von den Vereinigten Staaten angegriffenen Orten bestritten.