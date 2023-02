Seither hat sich die Lage in Aleppo beruhigt – doch wirklich vorbei war der Krieg nie, der Wiederaufbau ließ auf sich warten, etwas weiter im Norden des Landes wird immer noch gekämpft.

Und dann kam die Erdbebenkatastrophe, über Nacht geschah, wofür der Krieg Jahre gebraucht hat: Es gab Tausende Tote und Verletzte, Hunderte zerstörter Gebäude. Noch immer gibt es keine endgültigen Opferzahlen, noch immer drohen weitere Gebäude einzustürzen, gerade jene, die schon vorher im Krieg beschädigt wurden.

Der andauernde Konflikt erschwert die Hilfe für die Menschen in Syrien. An Orten unter Kontrolle des Assad-Regimes, wie Aleppo, sind Strom und Benzin knapp, der von Krieg, Wirtschaftskrisen und Korruption ausgehöhlte Staat liegt am Boden. Der Präsident des Syrischen Roten Halbmondes, der dem Regime nahesteht, forderte eine Aufhebung der internationalen Sanktionen, um die humanitäre Hilfe in Gebieten unter Kontrolle der Regierung zu erleichtern. Allerdings ist sie ohnehin von den Sanktionen ausgenommen. Dennoch können die Handelsbeschränkungen die Hilfe indirekt erschweren. So führen etwa Banken kaum Transaktionen von und nach Syrien durch – aus Angst, unwissentlich mit einer sanktionierten Partei in Berührung zu kommen. Das wiederum behindert die Lieferketten und die Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen mit lokalen Firmen. Immer wieder sollen auch korrupte syrische Funktionäre Güter für den eigenen Profit abgezweigt haben.