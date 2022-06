Bis zum Horizont erstreckt sich das gigantische Camp Atma in Syrien. Etwa 800.000 Geflüchtete leben hier.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Die Welt hat in den letzten Jahren Syrien und den Krieg in Syrien mehr oder weniger vergessen. Sie hat auch Idlib vergessen, das ist die Provinz, in der wir gerade sind im Nordwesten des Landes. Das ist die letzte Region, die noch von den Rebellen gehalten wird und die Diktator Baschar Al-Assad nicht zurückerobert hat.«

Bis zu 4 Millionen Menschen leben mittlerweile in Idlib, an der syrischen Grenze zur Türkei. Knapp die Hälfte davon sind Geflüchtete aus anderen Landesteilen, die vor Assads Truppen und der russischen Luftwaffe hierher geflohen sind. Im Camp Atma hausen die Menschen unter katastrophalen Bedingungen, manche von ihnen seit Kriegsbeginn 2011. Muhammad Suleiman kam vor neun Jahren.

Muhammad Suleiman, Geflüchteter:

»Ich stamme aus Fah, einem Dorf zehn Kilometer östlich von Aleppo. Wir wurden bombardiert, also mussten wir hierher fliehen, in dieses sichere Gebiet nahe der Grenze. Aber wir leben hier unter schlimmen Bedingungen, es ist wirklich bedauerlich. Es gibt keine Schulen, keine medizinischen Hilfsorganisationen, nichts.«

In Atma gibt es kein fließendes Wasser und kaum Strom. Krankheiten wie Covid oder die Krätze können sich in kurzer Zeit ausbreiten.

Muhammad Suleiman, Geflüchteter:

»Man sieht, wie es hier auf den Straßen aussieht, es ist dreckig. Im Winter ist es noch schlimmer, die Straßen werden überschwemmt. Hier ist das Wasser von dort oben gekommen und in dieses Haus eingedrungen, es stand bis auf diese Höhe. Matratzen, Bettlaken, alles wurde überspült.«

Die Dächer aus Plastikplanen schützten weder vor Kälte noch vor Hitze, erzählt Suleiman. Der 56-Jährige hat 18 Töchter von vier verschiedenen Frauen. NGOs verteilen Lebensmittelpakte im Lager – das Einzige, was die meisten hier zu essen bekommen.

Muhammad Suleiman, Geflüchteter:

»Wir sehen uns das Gemüse hier an und seufzen, weil wir es nicht kaufen können. Dann gehen wir weiter.«

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Sicher sind sie hier auch nur bedingt. Die syrische Luftwaffe, die Russen fliegen nach wie vor Angriffe und das Leben ist brutal hart. Und im Moment gibt es überhaupt keinen Plan, was mit diesen Menschen passieren soll und ob es irgendwie eine Zukunft für sie gibt außerhalb dieser improvisierten Behausungen.«

Die Kontrolle über die Region Idlib hat Hayat Tahrir Sham, kurz HTS, eine islamistische Miliz, die aus al-Qaida hervorgegangen ist. HTS bemüht sich, nach außen ein Bild einer moderaten Gruppe abzugeben – um an Geld aus dem Ausland zu gelangen. Dafür versuchen sie zu zeigen, dass sie in der Lage sind, Idlib zu regieren.

Maximilian Popp, DER SPIEGEL:

»Tatsächlich hat HTS ein Stück weit Ordnung geschaffen. In Idlib-Stadt, wo wir gerade sind, ist das Leben zurückgekehrt. Vor allem seit zwei Jahren, seit ein Waffenstillstand in Kraft ist zwischen HTS auf der einen Seite und dem Assad-Regime auf der anderen Seite. Es ist jedoch vollkommen offen, wie lange dieser Waffenstillstand tatsächlich hält und es ist auch unklar, ob HTS wirklich in der Lage ist, hier dauerhaft ein Gemeinwesen zu organisieren.«

Auf den Straßen von Idlib-Stadt sind kaum Milizen zu sehen. Von der Uno wird HTS nach wie vor als Terrororganisation gelistet. Es bleibt offen, ob die Geflüchteten hier ein besseres Leben haben werden als unter Diktator Assad.