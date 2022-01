Syrien Das steckt hinter dem Großangriff des »IS« auf ein Dschihadistengefängnis

Mit Selbstmordattentätern und mehr als 100 Kämpfern hat der »IS« versucht, das größte Gefangenenlager in Nordsyrien zu stürmen. US-Truppen griffen massiv mit Apache-Helikoptern in die Kämpfe am Boden ein.