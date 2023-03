Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Im aktuellen Fall soll es auf Waffenlager Iran-treuer Milizen gezielt haben. Auch die Flughäfen in Damaskus und Aleppo waren in der Vergangenheit bereits Ziel der Angriffe. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mithilfe verbündeter Milizen ausbaut. Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.