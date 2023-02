Laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle habe sich der Einschlag in der Nähe eines iranischen Kulturzentrums ereignet, die Raketen hätten etwa auf Standorte »iranischer Milizen und der libanesischen Hisbollah« abgezielt. Der Leiter der Organisation mit Sitz in Großbritannien, Rami Abdel Rahman, sprach vom »tödlichsten israelischen Angriff in der syrischen Hauptstadt«.