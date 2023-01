Geheimdienstkreisen zufolge hat Israel in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte verstärkt, um den iranischen Waffennachschub für Kämpfer in Syrien und im Libanon zu stören. Israel sieht sich durch den Iran bedroht. Die Islamische Republik erkennt Israels Existenz nicht an.