Beobachtungsstelle bestätigt Explosionen

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, es habe »eine Reihe von Explosionen im Bereich des internationalen Flughafens von Aleppo und des Militärflughafens Nayrab in der Provinz Aleppo« gegeben, wodurch ein Munitionslager in Brand geraten sei. Es gebe »schwere Sachschäden an beiden Flughäfen«. Zudem seien israelische Raketen auf Fabriken im Gebiet Safireh gefallen, in denen Material zur Verteidigung hergestellt worden sei. Dabei sei ebenfalls Sachschaden entstanden.