Die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) verstärkt ihre Angriffe im Bürgerkriegsland Syrien. Am Freitag wurden bei einem mutmaßlichen Angriff des IS auf mehrere Busse in Dair al-Saur im Osten mindestens zwölf Ölarbeiter getötet, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana bestätigte die Attacke und sprach von »terroristischer Aggression«. Die Arbeiter waren nach dpa-Informationen auf dem Rückweg von einem Ölfeld in der Provinz.