Die Hilfe kommt an, aber sie reicht längst nicht aus: Nach dem verheerenden Erdbeben ist der Bedarf an Hilfsgütern in Syrien riesig. Die Lage ist auch knapp zwei Wochen nach der Katastrophe weiterhin unübersichtlich.

Das betroffene Gebiet im Nordwesten des Landes ist geteilt: Einige Areale werden von Damaskus kontrolliert. Andere Territorien sind unter Kontrolle regierungsfeindlicher und überwiegend islamistischer Milizen. Eine schwierige Lage, auch für Helfer und Rettungskräfte.

Wir haben mit Oliver Hochedez in Kilis, im türkisch-syrischen Grenzgebiet, gesprochen. Er ist der Leiter der Nothilfeabteilung bei Malteser International und organisiert unter anderem Hilfsgüter für Syrien.

Oliver Hochedez, Malteser International

»Hinzu kommt der Umstand, dass Syrien Bürgerkriegsland ist, seit vielen, vielen Jahren und zehnjährige Kinder haben nie etwas anderes erlebt als Krieg. Und jetzt kommt das Erdbeben noch dazu. Und ein sehr harscher Winter mit diesen Minustemperaturen, eine doch auch deutlich schlechtere Trinkwasserversorgung und Lebensmittelversorgung. Alles das ist natürlich dann unter den Umständen eines, sagen wir mal sehr eingeschränkten Zugangs, noch mal ganz eine ganz andere Herausforderung, humanitäre Hilfe auch dort hinzukriegen. Im Gegensatz zur Türkei, wo ungefähr 90 dieser Such- und Rettungsteams aus aller Welt waren und auch viele Hilfsorganisationen tätig sein können, sieht das Bild in Syrien leider auch anders aus.«

Im Nordwesten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 6000 Menschen gestorben. Mit bloßen Händen suchen die Überlebenden immer noch nach Vermissten, nach Erinnerungsstücken und Wertgegenständen. Mittlerweile ist die Hoffnung gering, noch Verschüttete retten zu können.

Mazen Al Fahed, Erdbebenopfer

»Wie Sie sehen können, arbeiten die Menschen Tag und Nacht. Wir müssen eine Zuflucht finden, wissen aber nicht, wo. Wir warten darauf, dass Gott uns Erleichterung verschafft. Es ist Winter, hier sind Frauen und Kinder, wir müssen für Wärme, Sicherheit, Nahrung und Wasser sorgen, das ist das Minimum, bis die Dinge besser organisiert sind.«

Sabri Al Salameh, Erdbebenopfer

»Es ist klar, was wir brauchen: Ein Zelt, Nahrung und Wasser. Wir haben Lebensmittelhilfe erhalten, und viele gute Menschen haben uns geholfen. Wir brauchen jetzt nur noch mehr Lebensmittel und Wasser, mehr nicht, Gott sei Dank haben wir jetzt in diesem Zelt Zuflucht gefunden.«

Die Leidtragenden sind vor allem jene, die auch vorher schon wenig hatten. Im Nordwesten Syriens sind laut der EU-Kommission mehr als vier Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen drohen jetzt Seuchen.

Oliver Hochedez, Malteser International

»Malteser International selbst hat kein Personal vor Ort. Das machen syrische Organisationen und Ärzte, Krankenschwestern. Wir sind da sehr stark im Gesundheitsbereich tätig. Das heißt, wir haben Krankenhäuser und Gesundheitsstationen. Wir versorgen auch die Zeltlager mit medizinischer Versorgung. Und das ist das, worauf wir uns jetzt natürlich auch konzentrieren. Klar ist das immer frustrierend. Als humanitäre Helfer möchte man am liebsten sofort alles machen können und die Hilfe sofort dorthin bringen. Die Hilfe, die dort notwendig wäre, die können wir derzeit nicht machen. Das muss man auch einfach mal so sagen. Wir können die Hilfe nicht so dorthin bringen, wie es in der Türkei der Fall ist.«

Der syrische Diktator Baschar al-Assad hat vor wenigen Tagen zwei Grenzübergänge zur Türkei freigegeben, damit Hilfsgüter auf diesem Weg die Menschen in Nordsyrien erreichen können. Hilfe aus Gebieten, die von Assads Regime kontrolliert werden, ist dort bisher nicht eingetroffen. Regierungsvertreter sollen sogar örtliche Würdenträger davor gewarnt haben, Geld in den Nordwesten zu schicken, um Erdbebenopfer zu unterstützen.

Oliver Hochedez, Malteser International

»In Syrien ist alles von Nöten, Zelte, Decken, Heizgeräte. Die medizinische Versorgung muss aufrechterhalten werden. Schon zu Zeiten vor dem Erdbeben sind wir immer wieder an Grenzen gestoßen. Da haben wir uns nicht mit abgefunden. Das will ich damit nicht sagen, aber es ist schwierig. Und dennoch muss man versuchen, unter diesen Umständen die Hilfe so zu aufzubauen und zu koordinieren, dass sie auch ankommt. Dass es auch wünschenswert wäre, wenn wir andere Möglichkeiten hätten. Das ist doch selbstverständlich.«

Allein in Syrien sind laut Vereinten Nationen etwa neun Millionen Menschen von den Auswirkungen des schweren Erdbebens betroffen.