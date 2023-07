Provokation in der Levante: Zwischen den Luftstreitkräften der USA und Russlands ist es nach Angaben des US-Militärs über Syrien zu einem militärischen Zwischenfall gekommen. Ein russischer Kampfjet sei am Sonntag »gefährlich nahe« an eine unbemannte US-Militärdrohne vom Typ MQ-9 herangeflogen, teilte das zuständige Regionalkommando der US-Luftwaffe am Dienstag mit. Die US-Drohne sei im Rahmen einer Mission zur Bekämpfung des Terrororganisation Islamischer Staat (IS) unterwegs gewesen.