Krieg in Syrien Russland verstärkt offenbar Präsenz nahe türkischer Grenze

Pentagon-Chef warnt Türkei

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warnte den Nato-Partner Türkei am Mittwochabend (Ortszeit) vor einer neuen Militäroperation in Syrien. Dem Pentagon zufolge habe Austin seinem türkischen Amtskollegen seinen »klaren Widerspruch« zum Ausdruck gebracht und Sorge über die eskalierende Situation in der Region geäußert. Offenbar mit Bezug auf einen türkischen Luftschlag gegen eine auch von den USA genutzte Basis in Syrien sagte Austin zudem, durch den Angriff sei US-Personal direkt bedroht worden.