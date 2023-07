Internationales Tauziehen um Syrien: Russland will als Teil des Uno-Sicherheitsrats erneut eine Verlängerung für Hilfslieferungen aus der Türkei für etwa vier Millionen Menschen im Nordosten Syriens auf sechs Monate beschränken. Dies teilte das Land am Freitag (Ortszeit) mit. Die im Januar 2023 verabschiedete sechsmonatige Genehmigung läuft am Montag aus.