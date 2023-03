Das US-Militär habe am Donnerstagabend mit mehreren Luftangriffen reagiert. Ziel seien Einrichtungen von Gruppen in Osten Syriens gewesen, »die mit den iranischen Revolutionswächtern in Kontakt stehen«, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin. Mit diesen »Präzisionsschlägen« solle der Schutz und die Verteidigung der US-Truppen gewährleistet werden. »Keine Gruppe darf unsere Truppen ungestraft angreifen«, sagte Austin.