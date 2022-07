Tagelang wurde verhandelt, am Ende fand der Uno-Sicherheitsrat doch noch einen Kompromiss: Die ausgelaufene Hilfe für Not leidende Menschen in Syrien wird verlängert. Das Gremium verabschiedete in New York eine Resolution, die den wichtigen Hilfsmechanismus für das Bürgerkriegsland zunächst für sechs Monate verlängert – mit der Option auf eine weitere, ebenfalls sechsmonatige Verlängerung. Zudem soll ein spezieller Bericht zur humanitären Situation in Syrien vorgelegt werden.