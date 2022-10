Das US-Militär ist in dem Bürgerkriegsland normalerweise nur in Gebieten im Einsatz, die von der kurdischen Miliz YPG und deren Verbündeten kontrolliert werden. Die US-Streitkräfte unterstützen dort deren Kampf gegen den IS, der in Syrien noch immer aktiv ist. Die syrische Regierung von Machthaber Baschar al-Assad fordert den Abzug der US-Truppen. Russland und Iran unterstützen Assad in dem Krieg.

Der gewaltsame Konflikt hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen, gegen die Assads Sicherheitskräfte mit Gewalt vorgingen. Daraus entwickelte sich ein Bürgerkrieg. Die Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes. Die Herrschaft der Kurden erstreckt sich über Gebiete im Nordosten des Landes.