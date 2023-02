Bei einem Einsatz gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) in Syrien sind vier US-Soldaten verletzt und ein Dschihadistenführer getötet worden. Die US-Soldaten und ein Armeehund seien bei dem nächtlichen Hubschraubereinsatz im Nordosten Syriens durch eine gezielte Explosion verletzt worden, teilte das US-Militärkommando Centcom am Freitag mit. Sie werden in einem US-Krankenhaus im Irak behandelt.