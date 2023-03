Mädchen und Frauen werde empfohlen, keine schwarze, muslimisch geprägte Kleidung wie den Hidschāb zu tragen, heißt es in dem Handbuch. Das berichteten Medien in der Ex-Sowjetrepublik am Montag. Zugleich werde aber auch von »halb nackter europäischer Kleidung« und Synthetik abgeraten. Namentlich als nicht erwünscht gelten demnach eng anliegende Hosen, Tops, Mini-Röcke, Nachthemden und dünne Kleider. In der Öffentlichkeit sollen Frauen zudem keine Galoschen oder Flip-Flops tragen.