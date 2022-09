Moskau bietet Unterstützung an

Der kirgisische Außenminister Dscheenbek Kulubajew teilte nach einem Gespräch mit Uno-Generalsekretär António Guterres am Samstag mit, dass sich Bischkek lediglich verteidige. Es gebe schwere Schäden an der Infrastruktur, darunter an Schulen. Guterres wolle sich am Rande der Uno-Generalversammlung auch mit dem kirgisischen Präsidenten Sadyr Schaparow am Dienstag in New York über die Lage austauschen – und mit der tadschikischen Seite, hieß es.

Russlands Präsident Wladimir Putin forderte seine Amtskollegen bei einem Telefonat nach Kremlangaben auf, den Konflikt friedlich beizulegen. Zugleich bot er demnach Unterstützung an.