Russland hat am 79. Tage seiner völkerrechtswidrigen Invasion weiterhin Ziele in der Ukraine angegriffen. Insbesondere im Osten des Landes tobten teils schwere Kämpfe. Dabei erzielten offenbar beide Seiten militärische Erfolge, gleichzeitig scheint sich der Krieg weiter zu einem Abnutzungskampf zu entwickeln.

Russland berichtete etwa in der Zentralukraine eine Ölraffinerie zerstört und ein ukrainisches Flugzeug abgeschossen zu haben, während ukrainische Truppen weiter die zurückeroberte Region um die Großstadt Charkiv sichern konnten. Der Freitag war auch geprägt von neuen diplomatischen Bemühungen: US-Verteidigungsminister sprach erstmals seit drei Monaten mit seinem russischen Amtskollegen, die deutsche Regierung berichtete von einem Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin.

Militärische Lage Russland versucht am Freitag weiter Gebiete im Osten der Ukraine zu erobern, kommt dabei jedoch nur schleppend voran oder wird sogar zurückgedrängt. Bei der Großstadt Charkiw etwa konnten ukrainische Truppen ihre Gegner in den vergangenen Tagen weit Richtung Osten zurückdrängen und sicherten die Umgebung der Stadt am Freitag weiter. Ein bekannter früherer Kommandeur der prorussischen Streitkräfte in der Ostukraine macht dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu wegen der ausbleibenden militärischen Erfolge schwere Vorwürfe. »Ich beschuldige Sergej Schoigu direkt mindestens der kriminellen Fahrlässigkeit«, sagte Igor Girkin in einem Videointerview, das am Freitag auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde.

Das ist der bisher schärfste öffentliche Angriff auf Russlands militärische Führung von einem der prominenten Hardliner, die auf eine intensivere kriegerische Kampagne in der Ukraine drängen. Der Kreml äußerte sich zunächst nicht dazu. Zuvor hatte der ehemalige Kreml-Söldner Marat Gabidullin von der berüchtigten Wagner-Gruppe der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, Moskaus Truppen seien schlecht auf den Krieg vorbereitet.

Auch bei Mariupol kam es zu Gefechten, wie ein von ukrainischen Soldaten veröffentlichtes Video zeigt. In anderen Gebieten im Osten des Landes kam es zu weiteren schweren Kämpfen, etwa um die strategisch wichtigen Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im Luhansker Gebiets.

Dort versuchen russische Truppen vergeblich Orte und ukrainische Streitkräfte einzukesseln und ihre Nachschubwege abzuschneiden. Dabei erlitten sie diese Woche bereits erhebliche Verluste, als ukrainische Truppen die Überquerung eines Flusses verhinderten. Das britische Verteidigungsministerium berichtete am Freitag, dass Russland bei dem Vorfall am Fluss Siwerskyj Donez gepanzerte Fahrzeuge in der Stärke von mindestens einem Bataillon verloren hat. (Lesen Sie hier mehr zu dem Fiasko für die russischen Streitkräfte.) Am Freitag kamen außerdem Hinweise auf ein weiteres mutmaßliches Kriegsverbrechen der russischen Armee ans Licht. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie russische Soldaten offenbar zwei unbewaffnete Ukrainer töten. Lesen Sie hier weitere Hintergründe über den Fall, der in der Ukraine inzwischen als Kriegsverbrechen untersucht wird.

Humanitäre Lage Am Freitag wurde bekannt, dass bei den Kämpfen in den Gebieten um Charkiw und Luhansk offenbar weitere Zivilisten getötet wurden: Im Charkiwer Gebiet wurden nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes nach der Löschung eines Hallenbrandes drei Männer tot aufgefunden. Fünf weitere seien verletzt worden. In die Halle in der Ortschaft Schebelynka im Kreis Isjum war am Vortag ein Geschoss eingeschlagen und hatte den Brand ausgelöst. Anwohner der Stadt Derhatschi berichteten, dass durch Artilleriebeschuss ein Kulturzentrum zerstört wurde. Nach dem Angriff versuchten Hilfskräfte Windeln und Babynahrung aus dem Gebäude zu bergen. »Sie wollten die Basis treffen, in der wir Vorräte lagern, und eine humanitäre Katastrophe auslösen«, sagte der Bürgermeister Wjatscheslaw Zadorenko der Nachrichtenagentur Reuters vor Ort. »Ich kann es nur als terroristischen Akt bezeichnen«.

Eine weitere Rakete sei am Donnerstag in das Gebäude eingeschlagen, der russische Beschuss habe einen Mitarbeiter einer Klinik verwundet und ein junges Paar in seinem Haus getötet.