Chinas Volksbefreiungsarmee ordnete die Manöver als Reaktion auf die Taiwanreise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Dienstag und Mittwoch an – den ranghöchsten Besuch aus den USA seit einem Vierteljahrhundert. China sieht die Insel als Teil der Volksrepublik an. Die Führung in Peking hatte vehement vor dem Besuch gewarnt. Taiwan versteht sich hingegen schon längst als unabhängig. Pelosi setzte ihre Reise durch Asien am Donnerstag in Südkorea fort.