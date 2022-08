Einen derart ranghohen Besuch aus den USA gibt es in Taiwan nur äußerst selten: Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, wird am Dienstagabend Ortszeit in Taipeh erwartet. Lokale Medien berichteten, dass sie gegen 22.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) eintreffen könnte. Am Mittwoch könnte es ein Treffen Pelosis mit Präsidentin Tsai Ing-wen geben.