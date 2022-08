Entgegen vorheriger Ankündigungen setzte China seine Militärübungen vor Taiwan auch diese Woche fort. Die Volksbefreiungsarmee habe sich in der Meerenge der Taiwanstraße auf »gemeinsame Einsätze gegen Unterseeboote und zum Angriff auf See konzentriert«, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking, Wu Qian, bezeichnete die Manöver als »notwendige Warnung an die USA und Taiwan«. Es sei eine »angemessene« Reaktion auf deren »Provokationen«.