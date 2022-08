Shermans Besuch ist Teil einer diplomatischen Offensive der USA in der Region. Dazu gehörte auch der Besuch von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, in Taiwan. Es war der ranghöchste Besuch aus den USA in der demokratischen Inselrepublik seit einem Vierteljahrhundert; damit haben die Spannungen mit China zugenommen.